Com Paulinho e Marcos Rocha, Palmeiras fecha preparação para o Derby; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, com Paulinho e Marcos Rocha em campo na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Corinthians, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Com os dois reforços, o elenco palmeirense foi aos gramados sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira e realizou atividade tática com ênfase em simulações e dinâmicas de jogo. Posteriormente, houve um recreativo e, por fim, alguns dos atletas trabalharam fundamentos específicos.

Para o clássico, o técnico português, assim, deve poder contar com Paulinho e Marcos Rocha no banco de reservas. Em processo de transição física, ambos treinaram normalmente nos últimos dois dias. O atacante, inclusive, fez uma postagem nas redes sociais com a frase "chegou a hora", indicando que deve ser relacionado.