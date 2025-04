Palmeiras x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro reserva um Derby neste fim de semana. Palmeiras e Corinthians duelam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. O clássico não será no Allianz Paraue devido a um show no estádio.

Palmeiras e Corinthians fazem campanhas bastante similares no Brasileirão. Ambas as equipes somam um empate e uma vitória, com quatro pontos no total. A diferença é que, na tabela, o Timão está na vice-liderança, enquanto o Verdão é o sétimo colocado por conta dos critérios de desempate.

Mandante do duelo, o Palmeiras de Abel Ferreira está embalado. O time alviverde está invicto há cinco jogos e vem de três vitórias consecutivas entre todos os torneios - a última delas contra o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores.