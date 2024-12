Fortaleza atropela Inter, garante top 4 e termina Brasileirão invicto em casa

O Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro como começou: sem nenhuma derrota em casa. Neste domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda recebeu o Internacional na Arena Castelão, na capital cearense, e venceu por 3 a 0 — com gols de Moisés (2) e Tinga.

Com o resultado, o Fortaleza terminou na 4ª colocação com 68 pontos, seguido pelo próprio Internacional, com 65. Ambos se classificaram direto à fase de grupos da Libertadores, mas o time cearense conseguiu uma premiação um pouco maior: R$ 41 milhões contra R$ 38,5 milhões.

Além disso, o clube nordestino foi o melhor mandante do Brasileirão. Em 19 jogos, ficou invicto, com 14 vitórias e cinco empates — aproveitamento de 82,4%. O time também encerrou a temporada de forma positiva após dois empates e duas derrotas nos quatro jogos anteriores.