Internacional quer manter sonho do título em duelo com o Flamengo no Maracanã

Melhor time do segundo turno e exibindo um grande futebol nesta reta final de temporada, o Internacional tenta manter vivo o sonho de título no Campeonato Brasileiro em partida com o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 36ª rodada.

Campeão da Copa do Brasil e garantido na Copa Libertadores de 2025, o Flamengo tem 63 pontos e ocupa a quinta colocação. As chances de título são remotas, mas o clube rubro-negro quer terminar a temporada em alta. Sob o comando do técnico Filipe Luís são seis jogos sem derrota na Série A.

Com probabilidades matemáticas de ser campeão, o clube gaúcho precisa vencer de qualquer forma. Assim, diminuirá a distância para o líder Botafogo, que hoje é de oito pontos, para cinco. Na tabela, o Internacional possui 65 e está em terceiro, atrás apenas do líder Botafogo (73) e do Palmeiras (70).

Além do sonho de voltar a vencer o Brasileirão, o que não acontece desde 1979, o Internacional defende uma invencibilidade de 16 jogos na competição. Na próxima rodada, a penúltima, o clube gaúcho tem desafio direto contra o Botafogo, o que aumenta a importância do resultado no Rio.

O Flamengo de Filipe Luís terá o desfalque do chileno Erick Pulgar. O volante levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Lesionados, Viña, Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro já estão vetados para o resto da temporada.

Quem pode aparecer como surpresa é o atacante Luiz Araújo. Ele está em fase final de recuperação após uma fratura no joelho direito e pode ser opção no banco de reservas. O zagueiro Fabrício Bruno e o volante Evertton Araújo voltam de suspensão, enquanto Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos foram liberados antecipadamente para férias.

"Enquanto eu estiver aqui, o Brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Eu levo o Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe, é o campeonato onde está a regularidade, onde passa por inúmeros momentos, Data Fifa, viagens... É o campeonato mais difícil de conquistar e é um dos que eu tive mais prazer em conquistar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder disputar", avaliou Filipe Luís.

Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado poderá contar com o meia-atacante Bruno Tabata. Ele se recupera de lesão na coxa esquerda e fará mais uma partida no sacrifício nesta reta final de temporada. A novidade é o retorno de Thiago Maia, que tinha sido liberado de atividades passadas para cuidar do pai, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

No ataque, Rafael Borré está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o equatoriano Enner Valencia terá mais uma oportunidade de balançar as redes no comando de ataque.

Em entrevista coletiva, o goleiro Rochet destacou a força do elenco em busca do título do Brasileirão. "O momento que o time vive é muito bom. Estamos com uma série de tantos jogos de invencibilidade muito importantes. A cada jogo nossa confiança cresce. É algo que semana após semana de trabalho queremos crescer, não só ficar nestes 16 jogos. Queremos mais um. Esta é a mentalidade."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson, De La Cruz e Alcaraz; Michael, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).