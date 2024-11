Corinthians enfrenta Criciúma em dia que pode terminar com abertura de G-8 no Brasileirão

Quando entrar em campo às 19h30 deste sábado, no Herberto Hulse, para enfrentar o Criciúma pela 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians já saberá a posição mínima necessária para conseguir vaga na fase preliminar da Libertadores de 2025. Poucas horas antes, Botafogo e Atlético-MG se enfrentam na final da Libertadores, em Buenos Aires. Se os botafoguenses vencerem, o G-7 vira G-8. Caso contrário, a classificação para o torneio continental termina na sétima colocação.

Graças à série de seis vitórias que vive no momento, o time alvinegro está em nono, com 47 pontos e atrás do oitavo Bahia - que tem a mesma pontuação -, porque perde por 13 a 12 no número de vitórias. Acima de ambos está o Cruzeiro, sétimo colocado, a posição mais alta que o Corinthians pode alcançar neste campeonato, já que restam nove pontos em disputa e o sexto colocado São Paulo tem 59.

Independentemente de até onde vai a zona de classificação, é essencial a vitória em Santa Catarina para que os corintianos fiquem mais perto de ir à Libertadores. Uma derrota pode dar a oportunidade de os dois rivais diretos abrirem vantagem. Assim como a equipe paulista, Bahia e Cruzeiro jogam fora de casa com equipes da parte de baixo da tabela. Os baianos enfrentam o vice-lanterna e já rebaixado Cuiabá, também às 19h30 de sábado, e os cruzeirenses encaram o Red Bull Bragantino, 18º colocado, com 37 pontos.

Os dias que antecederam este sábado de duelo com o Criciúma foram de muita sensações para os corintianos. Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, esperava-se que o Conselho Deliberativo se reunisse na última quinta-feira para votar o impeachment do presidente Augusto Melo, mas a reunião foi adiada para segunda-feira, 2 de dezembro, por alegação de falta de segurança. Torcidas organizadas corintianas são contra a destituição do presidente neste momento, com o Brasileirão em fase decisiva.

Os torcedores, aliás, têm sido protagonistas. Na quarta-feira, a Gaviões da Fiel lançou uma campanha para quitar a dívida de R$ 710 milhões com a Caixa Econômica Federal, referente à construção da Arena Corinthians. Já foram arrecadados mais de R$ 15 milhões em doações de torcedores por meio de uma plataforma virtual. O goleiro Matheus Donelli chegou a compartilhar um comprovante de doação e o astro Memphis Depay, que esteve na quadra da Gaviões nesta semana, publicou o endereço do site em suas redes sociais.

Em sintonia com a torcida, Memphis volta a campo no duelo com o Criciúma, depois de cumprir suspensão na partida com o Vasco, uma semana atrás. Também está de volta seu companheiro de ataque, Yuri Alberto, recuperado de lesão muscular na coxa. Com isso, Romero e Talles Magno voltam para o banco de reservas.

A partida em Santa Catarina vai promover o encontro do atacante holandês com outro jogador estrangeiro com ampla experiência na grandes ligas europeias, o franco-congolês Bolasié, que passou a maior parte da carreira na Inglaterra, onde defendeu Crystal Palace, Everton e Aston Villa. Memphis jogou no Manchester United, mas nunca cruzou o caminho do adversário deste sábado.

O Criciúma entra em campo em busca de encerrar em jejum de seis jogos sem vencer. Nesta sequência, empatou três vezes e perdeu outras três. Por isso, parece em 17º lugar, com 38 pontos, um a menos que os 39 do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X CORINTHIANS

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Pedro Rocha (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Anderson Daroco (Fifa-RS).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).