Milito garante Atlético-MG preparado para a final na Argentina: 'Estar aqui é especial'

O técnico Gabriel Milito está vivendo um momento especial no comando do Atlético-MG. Quis o destino que o treinador fizesse algumas das partidas mais importantes do clube mineiro na sua terra natal, na Argentina. Contra o River Plate, o time mineiro passou com certa facilidade. O desafio agora é diante do Botafogo, neste sábado, às 17h, no Monumental de Nuñez, na decisão da Copa Libertadores.

"Sentimos um enorme privilégio de estar aqui em Buenos Aires, me dá ainda mais confiança. A equipe está merecidamente na final e queremos que chegue logo o dia do jogo. Os jogadores sabem o que precisam fazer, tenho muita confiança neles. Sinto que será uma grande final. Seremos muito competitivos e precisamos ter muita inteligência, controle emocional e jogar soltos. Sabemos da importância, mas temos que entender que precisamos jogar o que sabemos. Teremos uma oportunidade histórica. Será uma final disputada, difícil. Mas com o sonho de fazer uma grande partida e vencer a Copa", afirmou.

Milito garantiu que o Atlético está preparado para anular os pontos fortes do Botafogo, que vem se destacando na bola parada e nas jogadas em velocidade. O time mineiro teve seus melhores momentos na temporada quando optou por pressionar a saída de bola do adversário, foi com esse estilo que chegou até a final da Copa do Brasil, perdendo na decisão para o Flamengo.

"Estamos preparados para jogar a final pressionando muito o Botafogo desde o início e para jogar de forma mais posicional e dar espaços a eles se for necessário. Minha equipe entende perfeitamente quando retroceder e quando jogar na pressão. Foi assim durante toda a Copa do Brasil e na Libertadores, e até no Brasileirão. Tivemos muito mais acertos aqui e na Copa do Brasil do que no Brasileirão, mas sabemos o que fazer."

O treinador foi enfático ao avaliar o estilo de jogo atleticano, que vive uma sequência ruim no Brasileirão. No torneio nacional, é apenas o décimo colocado, com 44 pontos.

"O Botafogo é um time muito rápido com Luiz Henrique, Almada e Savarino. Temos que ficar com a bola e finalizar em toda jogada que criarmos. Se nossos ataques forem interrompidos, teremos um plano para neutralizar esse ponto forte do rival. São duas partidas que vamos jogar dentro de uma."

Sobre a possibilidade de estar presente no novo Mundial de Clubes, Milito rebateu e afirmou estar focado na Libertadores. Estou muito concentrado na final de amanhã. "Tudo que vem depois, vamos analisar depois da partida. Não posso pensar o que se sucederia se acontecesse . Quando passar a partida, pensaremos no futuro."

O jogo é de suma importância para o Atlético, que pode ficar fora da competição continental no próximo ano em caso de derrota, já que sua situação no Brasileirão não é das melhores. O confronto irá decidir o último classificado para o novo Mundial de Clubes.

Sem poder contar com Zaracho, com uma lesão no posterior da coxa esquerda, o Atlético deve ter em campo na decisão: Everson; Lyanco, Battaglia, Júnior Alonso; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.