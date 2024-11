Fluminense faz confronto direto com o Criciúma por permanência no Brasileirão

O Fluminense terá um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 19h, recebe o Criciúma no Maracanã, no Rio, pela 35ª rodada. Ambos os times buscam encerrar o jejum de vitórias para respirar na reta final.

O Fluminense não vence há quatro rodadas. Perdeu para o Vitória, por 2 a 1, e empatou com o Grêmio, por 2 a 2. Voltou a ser superado pelo Internacional, por 2 a 0, e na última rodada ficou no 2 a 2 com o Fortaleza. Olhando pelo lado mais positivo, são quatro jogos invicto em casa, com duas vitórias e dois empates.

A situação deixa o time carioca em 16º lugar, uma fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos. A zona da degola é aberta justamente pelo Criciúma, em 17º, com 37.

O técnico Mano Menezes deve contar com o atacante German Cano entre os relacionados. Ele atuou o último jogo com dores, mas treinou normalmente nesta segunda-feira. O setor, porém, contará com Kauã Elias como titular. No meio-campo, há disputa aberta entre Martinelli e Bernal para jogar com Lima e Paulo Henrique Ganso.

Mano encarou a pressão como normal e pediu tranquilidade ao elenco. "A pressão vai existir para todos. Nós temos pressão para sair da situação em que estamos, que é a mesma no Criciúma. Agora é saber controlar essa ansiedade que vem da arquibancada. Nós não podemos deixar ela atrapalhar o que nós temos que construir como jogo."

O Criciúma está estacionado nos 37 pontos, em 17º lugar, por conta da sequência de cinco jogos sem vitórias, sendo três derrotas seguidas. Perdeu para Internacional, por 2 a 0, Cruzeiro, por 2 a 1, e Vitória, por 1 a 0.

Para o duelo decisivo, o técnico Cláudio Tencati não poderá contar com o lateral-direito Claudinho, que foi expulso. Assim, Dudu deve ser escalado como titular. A boa notícia é que o lateral-esquerdo Miguel Trauco e o zagueiro Wilker Ángel retornam após servirem às seleções nacionais e iniciam o jogo.

Tencati pediu confiança e salientou a importância de voltar a pontuar. "Nem vou falar de torcedor, que está chateado, mas nós internamente temos que acreditar. Temos 12 pontos e está tudo aberto. Nossa performance está equilibrada, mas os resultados não estão vindo. Se tivermos que jogar um pouco mais feio para garantir o resultado, vamos fazer."

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X CRICIÚMA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kauã Elias e Keno. Técnico: Mano Menezes.

CRICIÚMA - Gustavo; Dudu, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Ronald e Marcelo Hermes; Vizeu e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).