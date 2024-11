Boxeador nigeriano volta aos ringues aos 51 anos após duas décadas preso

O boxeador nigeriano Ike Ibeabuchi, de 51 anos, vai voltar aos ringues no próximo dia 7, após passar duas décadas na cadeia. "O Presidente", como era conhecido nos anos 90, tem um cartel invicto de 20 lutas (15 nocautes) construído entre os anos de 1994 e 1999, antes de se envolver em um acidente e em casos de abuso sexual, que brecaram suas ações no boxe.

Ikemefula Charles Ike Ibeabuchi, de 1,88 metro de altura e 110 quilos, foi uma sensação da principal categoria do boxe no final dos anos 90. Em 1997, alcançou sua maior vitória, ao derrotar o neozelandês David Tua, após 12 assaltos eletrizantes, nos quais o recorde de golpes entre pesos pesados foi estabelecido: 1.730 socos lançados. Ike também estabeleceu o recorde individual com 975 golpes e uma média de 81 por round. É bom lembrar que a média dos pesados é de cerca de 50 por assalto.

Mas alguns meses depois de derrotar Tua, Ike se envolveu em um caso de polícia, ao ser acusado de sequestrar o filho de 15 anos de sua ex-namorada. Ele ainda bateu seu carro em um pilar de concreto na rodovia interestadual 35 ao norte de Austin, Texas.