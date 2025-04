As falas polêmicas de Abel Ferreira que o tornaram alvo de críticas de torcedores do Palmeiras

A polêmica desta semana, no entanto, não foi a primeira de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. No último ano, o treinador foi grosseiro ao responder a pergunta de uma jornalista durante coletiva de imprensa. "Vocês têm de entender que eu tenho que dar satisfação a três mulheres só. Minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras. São as únicas que têm o direito de falar comigo e pedir explicações."

Na ocasião, a pergunta de Alinne Fanelli, da Band News, foi direcionada às lesões do elenco - destacada pelo problema físico de Mayke na vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador também se desculpou, posteriormente, com a repórter. "Lamento o que aconteceu, e aprendemos o impacto que as palavras têm. Tudo depende do contexto, da intenção de cada um, do pensamento de tudo o que aconteceu. E peço desculpas."

No último ano, o treinador também foi acusado de xenofobia, ao comparar a organização do Palmeiras com um "time de índios", ao debater a chegada de Aníbal Moreno à equipe. Assim como nas outras oportunidades, ele se desculpou publicamente da fala.

O contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras se encerra ao final deste ano. Em 2023, em um momento de crise na relação entre treinador e clube, o português chegou a assinar um pré-contrato com o Al-Sadd, do Catar, mas reverteu a situação e permaneceu no Brasil. A equipe catariana, no entanto, aciona o treinador na Fifa e busca uma compensação financeira pelo descumprimento do vínculo pré-acordado.