Cano marca no fim e Fluminense escapa de derrota para o Fortaleza no Maracanã

Com gol de Cano, aos 39 minutos do segundo tempo, o Fluminense escapou de derrota para o Fortaleza, ao empatar por 2 a 2, nesta sexta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino marcou o seu gol de número 55 no templo do futebol.

O resultado serviu também para afastar o Fortaleza da briga pelo título. O Fortaleza estacionou nos 64 pontos e perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Botafogo, com 69. O Palmeiras tem 67.

Já o Fluminense respira mais aliviado, ao continuar na 15ª posição, com 38 pontos, contra 37 do Criciúma, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Mano Menezes, por sua vez, segue sem vencer Vojvoda na carreira.

O primeiro tempo foi marcado por vaias e impaciência da torcida do Fluminense, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. O som de protesto tomou conta do Maracanã a cada jogada errada do time carioca e deu força para o Fortaleza buscar a virada.

O Fluminense começou o jogo pressionando o Fortaleza e conseguiu abrir o placar aos dez minutos. Keno costurou pela esquerda e rolou para Lima mandar no fundo das redes. Parecia que o time da casa tinha o controle da partida, mas não foi bem assim.

O Fortaleza buscou o empate em seu primeiro ataque. Aos 18, após falha de Martinelli, o Fluminense perdeu mais duas divididas e viu a bola chegar em Lucero pela direita. Ele cruzou para Moisés, que só empurrou.

A partir daí o panorama mudou, tanto que o Fortaleza chegou a ficar dois minutos corridos sem permitir que o Fluminense tocasse na bola. A virada era questão de tempo e ocorreu aos 42. Moisés deu belo passe para Marinho, que cortou para a esquerda e fez um golaço.

O Fortaleza voltou melhor no segundo tempo, muito por causa do nervosismo dos jogadores do Fluminense, totalmente evidente a cada tomada de decisão. O time cearense foi perdendo uma chance atrás da outra, com Lucero, Moisés e Hércules.

Aos 20, logo após uma nova série de vaias para cima de Mano Menezes, o Fluminense teve grande chance de marcar com Arias. Ele recebeu um cruzamento espetacular de Martinelli, dominou com extrema categoria e chutou para a defesa do goleiro João Ricardo.

Com as substituições, o Fluminense foi com tudo para o ataque. O Fortaleza recuou e acabou castigado. Samuel Xavier passou como quis entre dois jogadores rivais e cruzou. Renato Augusto desviou e Cano deixou tudo igual. O time cearense até tentou responder no fim, mas acabou deixando a vitória escapar.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Criciúma na terça-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 20h, o Fortaleza recebe o Flamengo, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 FORTALEZA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (John Kennedy); Martinelli (Bernal), Lima (Serna) e Ganso; Arias, Kauã Elias (Cano) e Keno (Renato Augusto). Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso (Bruno Pacheco); José Welison, Hércules (Lucas Sasha), Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Lima, aos dez, Moisés, aos 18, e Marinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Cano, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cano (Fluminense); Kuscebic e Mancuso (Fortaleza).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.240.052,50.

PÚBLICO - 37.969 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).