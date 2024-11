Bet 'volta' à camisa do Athletico-PR e vira protagonista em gol contra o Atlético-GO

Nikão protagonizou uma cena inusitada na vitória do Athletico-PR por 2 a 0 sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão. O meia marcou o segundo gol e abraçou os companheiros na comemoração. Com todos os atletas juntos, foi possível ver que somente o autor do gol vestia uma camisa com o logo da Esportes da Sorte, enquanto as outras estavam lisas.

Desde outubro, o Athletico-PR suspendeu o patrocínio da bet. Na época, a empresa responsável pela Esportes da Sorte não estava na lista de regularização do Ministério da Fazenda. Além disso, o CEO da bet é investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Darwin Filho alega inocência, e a Esportes da Sorte diz que mantém atividades legais.

Em nota divulgada na época, o clube afirmou que a suspensão era em razão da ausência da Esportes da Sorte na lista. A marca até conseguiu a regularização, ainda em outubro. Entretanto, o Athletico-PR não recuou da decisão e manteve o uniforme liso.

O equívoco aconteceu apenas depois que Nikão retornou do intervalo, até os 20 minutos, quando ele marcou. Fernandinho foi quem apontou a situação ao companheiro, que recebeu um uniforme igual aos demais e trocou na beira do campo.

Com a vitória, o Athletico-PR deu mais um passo pela permanência na elite do Brasileirão. Além de Nikão, Cuello marcou para a equipe paranense, que chegou aos 40 pontos e abriu três da zona de rebaixamento.

Já o Atlético-GO deve confirmar o rebaixamento ainda nesta rodada, quatro antes do fim do torneio. O time soma apenas 26 pontos e poderá chegar apenas aos 38, caso vença todos os seus jogos daqui para frente. Fluminense, Criciúma, Juventude estão com 37 e, se dois deles vencerem, o time goiano estará rebaixado.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 35ª rodada do Brasileirão. No sábado (23), o Atlético-GO recebe o Palmeiras, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19h30. Já no domingo (24), o Athletico-PR visita o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, às 16h.