Raniele exalta 'clima leve' e mira sequência de pontos para Corinthians 'almejar algo maior'

No Corinthians desde o começo do ano e vivendo os bons e maus momentos na temporada, o volante Raniele não esconde a satisfação com a reta final de Brasileirão do Corinthians, exalta a sequência de quatro vitórias e espera que o time mantenha o embalo para poder sonhar até com vaga na Libertadores.

Na 11º colocação, com 41 pontos, faltam mais quatro para o time garantir, matematicamente, a fuga do rebaixamento. Com 15 em disputa, a meta mudou e o Corinthians começou a sonhar com algo maior.

Depois de um começo de ano bom, Raniele teve uma queda de rendimento e acabou na reserva, mas começou a última partida diante do Vitória (2 a 1 no Barradão) e está na expectativa de seguir entre os titulares. Não sabe, porém, em qual posição. Pode ser o primeiro volante ou mesmo atuar improvisado na defesa caso André Ramalho ou Cacá não se recuperem - Félix Torres está com a seleção e o parceiro de Gustavo Henrique segue indefinido.

"Nosso clima sempre foi muito bom, sempre teve calma, paciência. Nos momentos mais difíceis a gente se apoiou nos companheiros e agora não podemos mudar isso", pregou o volante. "O Corinthians não conseguia quatro vitórias seguidas desde 2020 (no Brasileirão) se não me engano, então atingir essa marca pelo clube, em reta final, na qual está se ajustando, é algo muito importante e espero aumentar essa marca, seis, sete, oito...", seguiu, confiante.

Realmente a última sequência de quatro vitórias consecutivas do Corinthians no Brasileirão foi na edição de 2020, que avançou até 2021 por conta da pandemia de covid-19. Na ocasião, superou São Paulo (1 a 0), Goiás (2 a 1), Botafogo (2 a 0) e Fluminense (5 a 0). No dia 20, o time recebe o Cruzeiro, que estará focado na final da Copa Sul-Americana e deve poupar titulares. Depois, o rival será o Vasco, novamente na Neo Química Arena.

O plano do Corinthians é somar duas vitórias pela permanência definitiva na Série A. Depois, com jogos contra Criciúma, Bahia e Grêmio, poderá buscar vaga na Libertadores e, consequentemente, na Copa do Brasil.

"O máximo que a gente conseguir fazer de pontos e resultados positivos vai ser importante. Nas Copas (do Brasil e Sul-Americana, nas quais caiu nas semifinais) o time vinha muito bem e no Brasileiro não estava conseguindo os resultados, algo que vinha perturbando a gente há muito tempo", reconheceu Raniele. "Agora que conseguiu esses triunfos seguidos, é poder pontuar o máximo possível, atingir a pontuação (da fuga da queda) o quanto antes, para poder ter alguns jogos para poder desfrutar o que é o Corinthians", seguiu. "E, depois, atingir o máximo de pontuação para almejar algo maior."