Didi Louzada se machuca e é mais uma baixa na seleção de basquete; jovem Reynan é chamado

As contusões continuam a assombrar o técnico Alexandar Petrovic na seleção brasileira de basquete. E mais uma peça importante acabou cortada da rodada das Eliminatórias da Americup 2025, agendada para a próxima semana. Nesta quarta-feira, o técnico teve de anunciar a troca do ala-armador Didi Louzada pelo jovem Reynan.

Há dois dias, o pivô Ruan Miranda, do Flamengo, foi convocado para integrar a seleção brasileira nos jogos contra Uruguai e Panamá no Manguerinho, em Belém, no lugar do experiente ala-pivô Lucas Dias, cortado por causa de um problema no púbis.

"Com uma lesão muscular no quadril esquerdo, Didi Louzada está fora dos jogos contra Uruguai e Panamá pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, em Belém, no Pará. Para o seu lugar, chega o jovem Reynan, do Pinheiros, campeão Sul-Americano sub-17, vice da Copa América sub-18 e que participou da Copa do Mundo sub-19, além do título do Globl Jam com a seleção brasileira", anunciou a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Com duas novidades e a expectativa de que ninguém mais se machuque, Petrovic recebe os 13 convocados na segunda-feira, para treinos em Belém. O primeiro jogo está agendado para o dia 21, diante do Uruguai. Três dias mais tarde, a seleção encara o Panamá para sacramentar sua classificação à Americup 2025.

O Brasil ganhou os dois compromissos diante do Paraguai e com mais duas vitórias, desta vez em solo nacional, se garante no Grupo B, no qual lidera no saldo de pontos com a mesma pontuação do Uruguai. A Americup ocorre em agosto, na Nicarágua.

Confira os convocados por Aleksandar Petrovic:

Raulzinho - Pinheiros

Alexey Borges - Flamengo

Elinho - Corinthians

Georginho - SESI Franca

Gui Deodato - Flamengo

Reynan - Pinheiros

Zu Júnior - SESI Franca

Ruan Miranda - Flamengo

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv

João Marcelo "Mãozinha" - Memphis Hustle

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm

Mathias Alessanco - Bétis

Nathan Mariano - SESI Franca