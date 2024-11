Teixeira diz que espera resposta de Gabigol e avisa: 'Não podemos ficar parados'

A saída do Flamengo foi anunciada pelo próprio Gabigol depois da conquista da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, ainda no gramado da Arena MRV. "Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas", revelou.

O contrato do atacante com o clube rubro-negro termina no final de dezembro, por isso muitos times estavam atentos frente à oportunidade de contratá-lo.

Dedicado a fazer grandes investimentos para a próxima temporada, o Cruzeiro conseguiu um acordo com o jogador, acertando as bases salariais e a duração do vínculo, mas o contrato ainda não foi assinado.