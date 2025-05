Conselheiro do Corinthians protocola mais um pedido de impeachment contra Augusto Melo; saiba detalhes

O pedido de afastamento do presidente Augusto Melo se norteia no artigo 106 do estatuto do clube, letras "d" e "e", que diz o seguinte:

-São motivos para requerer a destituição dos administradores (presidente da diretoria ou de seus vices-presidentes)

d - ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária.



e - prática de ato de gestão irregular ou temerária.

Augusto Melo teve as contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, que seguiu as sugestões do Conselho Fiscal e também do Conselho de Orientação. Nos três casos, as decisões colegiadas aconteceram por ampla maioria dos votos.

Este é o terceiro pedido de destituição do presidente, que assumiu a função em janeiro de 2024. Além da solicitação protocolada nesta segunda-feira, há um pedido do Cori devido a questões técnicas das demonstrações financeiras apresentadas em junho de 2024, quando sequer as faturas dos cartões de crédito do clube foram cedidas ao órgão, e também o caso mais avançado, que diz respeito a uma comissão assumida pelo Corinthians a um intermediário que ainda não teve participação comprovada na formalização do contrato do Timão com a VaideBet. A Polícia Civil deve concluir esta investigação ainda neste mês de maio e a votação para o eventual afastamento de Augusto Melo pode ser agendada por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, a qualquer momento.