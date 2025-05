Árbitro relata na súmula acusação de racismo de ex-Santos na Série B

Segundo Furtado, "até o término da presente súmula, não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência a equipe de arbitragem". O episódio ocorreu aos 30 minutos do 1° tempo, pouco antes de uma cobrança de falta na lateral do gramado.

A interrupção da partida durou 16 minutos e contou com nova confusão, desta vez entre torcedores do time paranaense com os reservas do América-MG. Um homem chegou a ser retirado das arquibancadas pela polícia.

Sem câmeras capturando o momento, o jogo foi retomado com os dois jogadores em campo e, somente no intervalo, Miguelito acabou substituído por Benítez. Allano, por outro lado, continuou no gramado visivelmente revoltado.

O que diz a súmula

Relato que aos 30 min do primeiro tempo, o atleta numero 29 da equipe mandante, sr. Allano Brendon de Souza Lima, veio até minha direção, alegando ter sido chamado de "preto cagão" pelo atleta Miguel Angel Terceros Acuna, numero 07 da equipe visitante. Informo que nenhum integrante da equipe de arbitragem no campo de jogo viu e/ou ouviu tal incidente.