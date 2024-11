Santos oferece R$ 2,5 mi e camisa 10 a Gabigol para atravessar o Cruzeiro

O clube está disposto a fechar contrato de três ou quatro anos de duração. Os termos da proposta são semelhantes ao que o Cruzeiro oferece: salário inferior a R$ 3 milhões. O time mineiro ofereceu três de contrato, e Gabigol pediu quatro.

O Alvinegro praiano tem interesse em trazer o atacante de 28 anos também como parte do projeto para repatriar Neymar. Outros jogadores com o mesmo perfil são observados.

Santos sabe que Gabigol já aceitou proposta do Cruzeiro, mas tenta atravessar negócio porque contrato ainda não está assinado. A gestão santista teve uma conversa anterior com o atacante, mas estava esperando o acesso, que foi confirmado na noite da última segunda (11), para formalizar a proposta.

Detalhes finais do acordo entre Gabigol e Cruzeiro travam assinatura. O clube mineiro também está focado na final da Sul-Americana e adota cautela para evitar cenário igual ao que ocorreu com Dudu, que foi anunciado antes do contrato ser assinado e o negócio envolvendo o jogador do Palmeiras acabou melando.