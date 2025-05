Filipe Luís elogia o Cruzeiro e admite atuação abaixo do Flamengo: "Não estávamos na nossa melhor versão"

Final de jogo: Cruzeiro 2×1 Flamengo #CRUxFLA

? Flamengo (@Flamengo) May 4, 2025





No Mineirão, Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro e De Arrascaeta deixou tudo igual, na reta final do primeiro tempo. Já nos acréscimos do segundo tempo, Gabriel Barbosa bateu pênalti e Rossi defendeu. No rebote, o atacante garantiu a vitória da Raposa.

Com a derrota, o Flamengo perdeu a invencibilidade na competição e a saiu da liderança. O Rubro-negro fica na 2ª posição, com 14 pontos. O Cruzeiro é o 4º colocado, com 13 pontos conquistados.

"Ainda assim foi um jogo muito igual. Tivemos nossas possibilidades de virar. Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito. Acho que foi minha primeira como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuarmos crescendo e evoluindo", acrescentou.