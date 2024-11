Guilherme e Giuliano miram artilharia e embalam o Santos nesta reta final de Série B

Com um dos ataques mais positivos da Série B do Campeonato Brasileiro, 54 gols, o Santos quer fazer valer a sua força ofensiva para cumprir o desejo do técnico Fábio Carille de confirmar o acesso com o título da competição. E para isso, o treinador santista tem um trunfo: o faro de gol da dupla Guilherme e Giuliano.

Um dos líderes da equipe e homem de confiança do comandante, Guilherme conta com dez bolas na rede, e está a dois gols de Erick Pulga, do Ceará. Caio Dantas, do Guarani, marcou 11 vezes.

"Estou conseguindo ter uma boa temporada aqui no Santos ajudando a equipe com gols e assistências. Estou feliz com os números. Trabalhamos para isso", afirmou o goleador que deixou a sua marca nos 3 a 0 sobre o Vila Nova.

Responsável pela criação no setor de meio-campo, Giuliano também tem sido efetivo quando chega à frente. Além de municiar o ataque, ele tem nove gols na competição.

Mesmo com o acesso praticamente garantido à elite do Nacional (o Santos tem 65 pontos), Carille deixou claro que vai escalar a força máxima para vencer os três jogos que restam para encerrar a Série B com o título. Assim, a dupla Guilherme e Giuliano tem boas chances de estar em campo nos confrontos que restam.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira e visita o Coritiba na jornada de número 36. O penúltimo compromisso vai ser contra o CRB, na Vila, e a rodada de encerramento acontecerá em Recife, diante do Sport.