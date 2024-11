Verstappen pode ser tetra da F-1 em Las Vegas; veja as contas para o título

Max Verstappen venceu neste domingo, 3, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e ficou ainda mais próximo de seu quarto título consecutivo na categoria. O holandês da Red Bull teve uma atuação de gala debaixo de chuva em Interlagos e subiu no lugar mais alto do pódio mesmo tendo largado em 17º.

Com o resultado, Verstappen amplia sua vantagem para Lando Norris na briga pelo título para 62 pontos, com apenas três etapas e 86 pontos em jogo. Sendo assim, o holandês pode ser tetracampeão mundial de Fórmula 1 já na próxima etapa, em Las Vegas, daqui três semanas.

Para isso acontecer, basta Max Verstappen fazer no máximo dois pontos a menos que Lando Norris em Las Vegas. Ou seja, se o holandês for quinto e o britânico quarto, sem a volta mais rápida, já é suficiente para o piloto da Red Bull emplacar o quarto título consecutivo na categoria.

A vitória de Verstappen em Interlagos, com Charles Leclerc chegando em quinto, e Norris em sexto, também tirou as chances de título do monegasco, que está 86 pontos atrás do holandês e, mesmo podendo igualar essa marca, ficaria atrás no número de vitórias (primeiro critério de desempate), já que o piloto da Red Bull ganhou 8 corridas, enquanto seus rivais triunfaram no máximo três vezes.

Confira como está a disputa pelo título de pilotos e construtores:

Classificação do mundial de pilotos

Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 393 pontos

Lando Norris (GBR/McLaren) - 331 pontos

Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 307 pontos

Classificação do mundial de construtores

McLaren - 593 pontos

Ferrari - 557 pontos

Red Bull - 544 pontos