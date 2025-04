Luiz Gustavo é internado com dores do peito e desfalca o São Paulo por tempo indeterminado

O ano de 2025, porém, não tem sido muito favorável. Nesta temporada, foram apenas dois jogos disputados. Ele atuou nos 90 minutos do compromisso com o Sport, pelo Brasileirão, e na vitória sobre o Talleres, fora de casa, no meio da semana, pela Libertadores.

Para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico argentino Zubeldía deverá utilizar Bobadilla ao lado de Alisson no setor de meio-campo.