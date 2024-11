Red Bull Bragantino desperdiça chances e empata sem gols com o Cuiabá na estreia de Seabra

Na estreia do técnico Fernando Seabra, o Red Bull Bragantino empilhou chances, principalmente no primeiro tempo, mas não saiu do empate sem gols com o Cuiabá na tarde deste sábado. Os dois goleiros tiveram participações importantes em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O Red Bull Bragantino agora está há oito jogos sem vencer, sendo cinco empates e três derrotas. Com 35 pontos, segue na luta contra o rebaixamento. O Cuiabá também enfrenta jejum, agora de quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. A situação vai se complicando cada vez mais, pois o time está na vice-lanterna (19º) com 28 pontos.

O Red Bull Bragantino quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, a bola ficou com Eduardo Sasha perto da pequena área. Ele dominou com um toque e chutou cruzado, mas tirou muito do gol, para fora.

Depois, foi a vez de Vitinho finalizar cruzado, com muito perigo. Sem sair do ataque, o time paulista chegou novamente com Eduardo Sasha. Ele invadiu a área pela direita e chutou forte, mas Walter espalmou.

Em uma das poucas escapadas do Cuiabá, Fernando Sobral recebeu na direita, tentou chute cruzado, mas para fora, sem muito perigo. Já o Red Bull Bragantino assustou novamente em batida rasteira de Matheus Fernandes, fora da área, que passou bem perto da trave. Sasha voltou a aparecer ao completar escanteio de cabeça. A bola não saiu muito forte, mas iria no cantinho se não fosse ótima defesa de Walter.

O Cuiabá teve lances de perigo nos minutos finais. Derik Lacerda deixou Jonathan Cafu na cara do gol, mas ele chutou para fora. Depois, Isidro Pitta tentou duas vezes: uma cabeçada por cima e outro chute de longe, perto do ângulo.

O segundo tempo foi muito mais tranquilo do que o primeiro. O Red Bull Bragantino seguiu com controle do jogo, mas o Cuiabá se postou melhor defensivamente, enquanto aguardava uma oportunidade de contra-ataque.

Na reta final, as coisas voltaram a esquentar. Após cobrança de escanteio, André Luís cabeceou, mas Cleiton salvou o Red Bull Bragantino. O time paulista respondeu com chute de fora da área de Gustavinho. Seria um golaço, mas Walter saltou bem para defender.

O Cuiabá teve um novo contra-ataque, mas apesar de bons toques, não conseguiu finalizar. Ramon também chutou de fora da área duas vezes, ambas para fora. O Red Bull Bragantino avançou o time e pressionou nos acréscimos, mas o jogo terminou mesmo sem gols.

Os dois times voltam a campo apenas no próximo sábado pela 33ª rodada. Às 16h30, o Cuiabá visita o líder Botafogo no Engenhão, no Rio. Mais tarde, às 19h, o Red Bull Bragantino pega o lanterna Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 CUIABÁ

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Gustavinho) e Lincoln (Vinicinho); Vitinho (Vitinho Mota), Eduardo Sasha (Arthur Sousa) e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral e Lucas Fernandes (Denílson); Gustavo Sauer (Jonathan Cafu), Isidro Pitta (Jadson) e Derik Lacerda (André Luís). Técnico: Bernardo Franco.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino). Fernando Sobral e Derik Lacerda (Cuiabá).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 128.645,00.

PÚBLICO - 4.103 presentes.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).