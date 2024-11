Bobadilla e Patryck treinam e ficam à disposição de Zubeldía no São Paulo

O São Paulo está aproveitando o período de dez dias de um jogo para o outro para recuperar seus jogadores e esvaziar o departamento médico. Neste sábado, o lateral-esquerdo Patryck e o volante Damián Bobadilla treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Luis Zubeldía para a partida com o Bahia, nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada.

Patryck está recuperado de uma fratura na clavícula sofrida no clássico com o Palmeiras, em agosto. Já Bobadilla sofreu com dores no adutor direito desde quando defendeu o Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o volante Pablo Maia e o meia Michel Araújo continuam em tratamento no departamento médico do clube.

Neste sábado, após o aquecimento comandado pelos preparadores físicos, que contou com um circuito de exercícios de mobilidade, Zubeldía dividiu o plantel em três grupos, que se alternavam em atividades simultâneas.

Em um dos gramados, o treinador comandou um trabalho de ataque contra defesa. Em outro, os auxiliares orientaram uma dinâmica de posse de bola com conceitos táticos e um jogo em espaço reduzido.

O São Paulo realizará ainda mais duas atividades antes da viagem a Salvador, onde enfrentará o Bahia. O treinador terá todo o elenco à disposição, tirando Michel Araújo e Pablo Maia, já que não tem problemas por suspensão.

Em busca de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo aparece na sexta posição, com 51 pontos, atrás de Botafogo (64), Palmeiras (61), Fortaleza (57), Flamengo (55) e Internacional (51). O Bahia, em sétimo, tem 46.