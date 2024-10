Técnico do Guarani pede resiliência após derrota em casa: 'Caminhada não acabou'

A situação do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro ficou ainda mais delicada após a derrota em casa, por 2 a 0, para o Novorizontino, nesta terça-feira. Mesmo admitindo a dificuldade, o técnico Allan Aal pediu resiliência ao elenco para que acreditem na reação e lutem até o final.

"Ainda só depende de nós. É difícil, claro, mas temos que ter essa frieza, continuar trabalhando, levantar a cabeça. É lamentar, mas ao mesmo tempo seguir em frente. Nossa caminhada não acabou por aqui. Ainda depende só da gente. Tem que ter resiliência e principalmente falar menos e trabalhar muito mais", pediu.

Com a derrota de terça-feira, o Guarani segue com 31 pontos na 20ª posição. O Brusque é o 19º colocado com 33, enquanto o primeiro time fora da zona de rebaixamento é a rival Ponte Preta, 16º com 38.

O comandante admitiu o impacto do resultado negativo e lamentou a falta de efetividade, apesar de destacar o nível do Novorizontino, que briga pelo acesso e título.

"Infelizmente não conseguimos neutralizar a bola aérea e quando tivemos a possibilidade de sair na frente, não tivemos efetividade. É um golpe duro para nós. Não esquecendo que é difícil jogar contra um time que provavelmente vai disputar a Série A. Não foi um adversário qualquer, mas ao mesmo tempo poderíamos ter saído com a vitória", avaliou

Agora, o Guarani se prepara para enfrentar o Goiás pela 35ª rodada. O duelo será realizado no sábado, às 17h, no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).

Pensando nesse jogo, Allan Aal pediu luta até o fim. "É ter pensamento positivo. Enquanto depender só da gente, vamos pensar positivo. Não tem outra alternativa para a gente. Que a gente lute e honre até o último minuto pela possibilidade de permanecer na Série B", projetou.

Depois do Goiás, o Guarani ainda encara o Amazonas, em casa, Brusque, fora, e Ceará, novamente em seu estádio.