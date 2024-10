Guarani monitora lesionados, mas deve manter base da escalação diante do Sport

Além de ter vencido o dérbi contra a Ponte Preta, por 1 a 0, o Guarani não sofreu nenhum cartão amarelo. Com isso, o técnico Allan Aal não tem nenhum novo desfalque para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e as dúvidas ficam apenas por conta dos lesionados.

A lista de pendurados, portanto, segue com Matheus Salustiano, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Anderson Leite, João Victor, Douglas, Pierre e Pacheco.

Antes do dérbi, o goleiro Pegorari e o volante Anderson Leite sofreram lesões musculares e precisam ser reavaliados. Como o próximo jogo já será na quinta-feira, a tendência é que Vladimir e Heitor sigam como titulares nas respectivas posições.

Além disso, os atacantes Airton e Marlon Douglas estão em fase final de recuperação e devem retornar para os últimos jogos da Série B.

Com a vitória no clássico, o Guarani segue na lanterna (20º), mas chegou a 31 pontos, cinco a menos do que o Botafogo, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 36.

O time campineiro volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando visita o Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 33ª rodada. Depois pega Novorizontino (casa), Goiás (fora), Amazonas (casa), Brusque (fora) e Ceará (casa).