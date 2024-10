Bia Haddad sustenta 10º lugar no ranking e Sabalenka desbanca Swiatek no topo

A brasileira poderá minimizar a queda, que deve deixá-la entre o Top 15 e o Top 20, se fizer boa campanha no Torneio de Tóquio, nesta semana, no Japão. Se alcançar o título, não deverá perder mais do que duas ou três posições. Na capital japonesa, Bia será a segunda cabeça de chave, uma das favoritas ao troféu.

Mudança no topo

A entrada de Kasatkina no Top 10 não foi a única mudança na lista, nesta segunda. A bielorrussa Aryna Sabalenka desbancou a polonesa Iga Swiatek e retomou o posto de tenista número 1 do mundo. Sabalenka superou a rival por apenas 41 pontos: 9.706 a 9.665.

A diferença, contudo, deve aumentar nas próximas semanas em razão dos ajustes que o calendário deste ano sofreu, em comparação à temporada passada. A mudança no topo aconteceu nesta segunda, ainda que nenhuma das duas tenistas tenha entrado em quadra na semana passada.

Trata-se da segunda vez que Sabalenka alcança o topo: a primeira aconteceu por um período de apenas um mês e meio, entre setembro e outubro do ano passado.

Masculino

Sem torneios de maior peso na semana passada, o ranking masculino sofreu apenas uma alteração no Top 10. O búlgaro Grigor Dimitrov trocou de posições com o australiano Alex de Minaur, e agora é o número nove do mundo. O italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, números 1, 2 e 4 do mundo, respectivamente, disputaram um torneio exibição na Arábia Saudita na semana passada, sem nenhuma consequência para o ranking.