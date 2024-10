Abel não se ilude com bela atuação do Palmeiras em Caxias do Sul: 'Um jogo de cada vez'

A bela atuação na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e o fato de estar apenas um ponto do líder Botafogo (60 a 61) não iludiram o técnico Abel Ferreira. O treinador afirmou, em entrevista coletiva, que continua a pensar jogo a jogo até o final das 38 rodadas previstas.

"Temos que continuar a fazer nosso trabalho, jogar nossos jogos, um jogo de cada vez, sem pensar muito no que vai acontecer. Sabemos para o que lutamos e só vamos saber o campeão dia 8 de dezembro. O objetivo é preparar para cada jogo, dar o melhor, igual hoje", disse Abel.

O técnico demonstra preocupação com a parte mental do grupo neste momento de decisão. "As pessoas falam muito pouco sobre esse aspecto mental. O xadrez se joga com a mão ou com a cabeça? No futebol é o mesmo. Se joga futebol com os pés ou com a cabeça? Precisa estar com a cabeça boa para jogar."

Abel considera um adversário duro e sabe que a disputa será equilibrada nas últimas rodadas. "Uma equipe técnica competente, reforços de peso. Sabem o que investiram para brigar por títulos. Estão brigando pela Libertadores, lutando pelo Brasileirão. Uma equipe que investiu para dar a volta no que aconteceu ano passado."

O Palmeiras volta a jogar pelo Brasileirão no sábado, às 16h30, diante do Fortaleza, no Allianz Parque. A equipe alviverde soma 60 pontos, um atrás do líder Botafogo. Restam oito rodadas para o final da competição.