América-MG encara Goiás e tenta entrar provisoriamente no G-4 da Série B

Apenas uma partida irá movimentar, nesta quinta-feira, a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após empatar com o Avaí, por 2 a 2, o América-MG recebe o Goiás, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 20h, em busca da reabilitação para quem sabe entrar pelo menos provisoriamente no G-4. O rival vem logo abaixo na tabela e precisa vencer para manter o sonho do acesso vivo nessa reta final.

Apesar de ter somado um ponto em Florianópolis (SC), o América-MG vive um bom momento, tanto que embalou três vitórias nos últimos cinco jogos. Atualmente aparece na sétima colocação com 48 pontos. O Mirassol, primeiro time dentro do G-4, tem 50. Além disso, o time mineiro se apega no bom retrospecto em casa, já que não perdeu nenhum jogo no Independência na Série B e vem de três vitórias seguidas como mandante.

O Goiás, por sua vez, que perdeu o clássico para o Vila Nova, por 1 a 0, aparecendo logo abaixo na 12ª posição com 41 pontos. Fora de casa, o time goiano não vive um bom momento, uma vez que não venceu os últimos sete jogos que disputou longe de Goiânia (GO).

A rodada segue com mais jogos na sexta-feira, sábado e domingo. Destaque para os clássicos paulistas entre Mirassol e Novorizontino, que brigam pelo G-4, e para Ponte Preta e Guarani, que fazem o dérbi campineiro 208, lutando contra a degola.

Confira os jogos da 32ª rodada da Série B:

QUINTA-FEIRA

20h

América-MG x Goiás

SEXTA-FEIRA

19h

Brusque x CRB

21h30

Amazonas x Avaí

SÁBADO

16h

Vila Nova x Coritiba

17h

Mirassol x Novorizontino

Ituano x Ceará

DOMINGO

11h

Operário-PR x Paysandu

18h30

Ponte Preta x Guarani

19h30

Sport x Botafogo-SP