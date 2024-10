Procuradoria do STJD arquiva caso de suposto racismo contra Carlinhos, do Flamengo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou o suposto caso de racismo contra o atacante Carlinhos, do Flamengo. O time carioca alegou que seu jogador havia recebido ofensas racistas por parte de torcedores do Grêmio, em partida disputada na arena do time gaúcho, no dia 22 de setembro, pelo Brasileirão.

O STJD tomou a decisão após analisar gravações de áudio e vídeo enviados pelo Grêmio, além de laudos e outros documentos. Os procuradores alegam que não encontraram elementos que confirmassem o caso de injúria racial. O time gaúcho chegou a contratar perícias diferentes para checar se houve racismo.

De acordo com o Grêmio, um dos laudos destacou que "houve um enorme erro cometido pelo site do Jornal Lance! na internet contra os torcedores do Grêmio, com reverberação pelas redes sociais". O jornal havia divulgado vídeo em que supostamente aparecia um torcedor gremista chamando Carlinhos de "macaquinho".