Mbappé fica fora da convocação da França para os jogos da Liga das Nações

O atacante Kylian Mbappé é ausência na lista de convocados da França, anunciada nesta quinta-feira pelo técnico Didier Deschamps para dois jogos da Liga das Nações. Nos dias 10 e 14 de outubro, os franceses enfrentam a seleção de Israel e Bélgica.

A novidade da convocação no setor ofensivo foi o nome de Christopher Nkunku, do Chelsea. Além dele, Deschamps chamou mais cinco nomes: Dembelé, Kolo Muani, Thuram, Barcola e Michael Olise.

Mbappé vinha de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e vem realizando tratamento. Nesta quarta, o atacante do Real Madrid iniciou o confronto diante do Lille, pela Liga dos Campeões, no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo em um retorno antecipado. O atleta voltou a sentir o local e, após conversa com o treinador da seleção francesa, ficou fora da lista.