Manchester City sofre sem Rodri, empata com Newcastle e sofre 2º tropeço consecutivo no Inglês

No primeiro jogo sem Rodri, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, o Manchester City sofreu para ajustar o seu meio de campo e acabou cedendo o empate ao Newcastle por 1 a 1, neste sábado, no St. James’ Park, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Este é o segundo tropeço consecutivo do time de Pep Guardiola, que vinha de um 2 a 2 frente ao Arsenal.

O treinador, inclusive, já havia previsto que a ausência do espanhol seria um problema para o City. "Rodri é insubstituível. Quando uma equipe não joga com o melhor meio-campista do mundo por um tempo é um duro golpe, mas meu dever é encontrar uma solução para continuar competitivo como temos sido nos últimos anos", disse.

Apesar de ter sofrido um novo empate, o City continuou invicto, com 14 pontos, e impediu que o Newcastle se aproximasse na tabela de classificação. O time dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, que foram titulares na partida, se manteve fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, com 11.

O primeiro tempo foi de muita intensidade e com o Newcastle conseguindo controlar a pressão do City. O time da casa optou por marcar a saída de bola do adversário e o impediu de trabalhar com mais liberdade. Aos 15, Joelinton apareceu livre, após cobrança de escanteio, e cabeceou para uma defesa segura de Ederson.

Sem conseguir criar com tanta facilidade, o City precisou contar com os lampejos de categoria dos seus jogadores para chegar ao gol. Aos 34, Grealish achou Gvardiol dentro da área. Ele deu um belo drible em Burn e chutou rasteiro para surpreender o goleiro Pope.

No segundo tempo, o City chegou a ter 60% de posse de bola, mas não conseguiu ser tão intenso como em partidas anteriores, e acabou sofrendo o empate aos 12. Gordon saiu de cara para o gol e foi derrubado por Ederson, pênalti. O próprio atacante bateu e deixou tudo igual. Os dois travaram um novo duelo na sequência. O camisa 10 tentou por cobertura, mas o brasileiro, desta vez, impediu o gol.

Após o empate, a partida ficou mais ríspida, o que fez o árbitro distribuir cartões amarelos. Ao todo, foram oito, quatro para cada. O Newcastle continuou assustando mais e desperdiçou uma grande chance aos 34. Longstaff recebeu na área e chutou rasteiro, rente à trave.

No fim, o City voltou a crescer. Bernardo Silva deu um lindo giro e viu o goleiro Pope protagonizar um milagre. Ele ainda segurou uma cabeçada de Haaland, já nos acréscimos, para confirmar um ponto precioso nas contas do Newcastle.

Na próxima rodada, o City enfrenta o Fulham no sábado, às 11h, pelo horário de Brasília, no Etihad Stadium. No mesmo dia, às 13h30, o Newcastle visita o Everson, no Goodison Park.