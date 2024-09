Santos tem 'final' contra Novorizontino na Vila para retomar liderança da Série B

Donos das melhores campanhas da Série B do Campeonato Brasileiro e principais concorrentes ao título, Santos e Novorizontino batalham na "final" antecipada da competição nesta segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro. As duas equipes têm disputado a liderança ponto a ponto - o time do interior paulista soma 50 após 27 rodadas, um a mais que o clube da Baixada Santista.

O time comandado por Fábio Carille é o melhor visitante da Série B, com 52,4% de aproveitamento e tem o melhor ataque, com 40 gols marcados, além da defesa menos vazada, com apenas 19 sofridos. Por outro lado, tem sido irregular em casa, com uma vitória, contra o América-MG, nos últimos cinco compromissos como anfitrião.

Pesa contra o time alvinegro o retrospecto diante do adversário. Desde o Paulista de 2017, quando venceu por 3 a 1, o clube amarga um histórico negativo de seis derrotas e um empate diante do Novorizontino.