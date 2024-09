Bia Haddad começa como bye no WTA 1000 de Pequim, mas pode pegar Sabalenka já nas oitavas

A brasileira Beatriz Haddad Maia conheceu nesta segunda-feira a chave do WTA 1000 de Pequim, na China, a partir de quarta-feira. Número 12 do mundo, ela entrou como cabeça de chave 13, terá bye na estreia, mas está do lado da belarussa Aryna Sabalenka, a quem pode enfrentar já nas oitavas de final.

O sorteio colocou no caminho de Bia Haddad, na estreia, já pela segunda rodada, rivais sem tanta tradição. A brasileira encara a vencedora do duelo entra a chinesa Sijia Wei contra uma rival que virá do qualificatório.

Já na terceira rodada, a adversária pode ser a norte-americana Madison Keys (18ª favorita), que estreia também na segunda rodada e em situação semelhante da brasileira, encarando uma chinesa ou uma rival vinda do quali.

A rival já atuou contra Bia Haddad nesta temporada, também em um WTA 1000 e pela terceira rodada. E levou a melhor, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3 em Roma, na Itália. Elas ainda se encararam no Elite Trophy, com triunfo de Bia Haddad por 2 a 0.

Chegando às oitavas em Pequim, a adversária de Bia Haddad muito provavelmente será a belarussa Aryna Sabalenka, que busca fechar o ano no topo do ranking e precisa, ao menos, ir até a final do WTA, além de ganhar no Finals, em Riad, em novembro.

Número 2 do mundo e vindo do título do US Open, Sabalenka também larga de bye, pegando na segunda rodada encara uma rival que virá do qualificatório, o que não deve dificultar sua vida para avançar. Na terceira rodada, ela pode encarar a australiana Lulu Sun (cabeça de chave 29), que enfrentará a vencedora entre a chinesa Yafan Wang e a norte-americana Ashlyn Krueger.