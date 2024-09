Rayssa e mais estrelas do skate disputam Super Crown em SP; veja detalhes

Também haverá pré-venda no dia 22 de setembro, desta vez para clientes Ourocard (15% de desconto enquanto houver ingressos), clientes cadastrados no site da SLS Brasil (10% de desconto enquanto houver ingressos) e clientes que compraram ingressos nas últimas edições do Super Crown no Brasil (10% de desconto nos dias 22 e 23/09). Os descontos não são acumulativos.

A atual temporada da SLS oferece a maior premiação da história da liga, com o total de US$ 1,8 milhão (R$ 9,9 milhões) concedidos aos atletas ao longo de todas as etapas. Os vencedores do Super Crown vão receber US$ 100 mil cada (R$ 551,1 mil).