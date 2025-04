Novorizontino supera o Volta Redonda na Série B com gol de pênalti é segue invicto

O Novorizontino conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado à noite, ao vencer por 1 a 0 o Volta Redonda, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. O único gol foi marcado por Robson, cobrando pênalti, aos 11 minutos do segundo tempo.

Como tinha empatado por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis, agora o time paulista soma quatro pontos. De outro lado, o time fluminense, campeão da Série C no ano passado, sofreu sua segunda derrota e continua sem pontuar. Na rodada de abertura, em casa, perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá.

Se os dois técnicos definiram bem as suas opções táticas antes do jogo, logo de início ficou claro que o Novorizontino, armado por Umberto Louzer no tradicional 4-4-2, tentaria dominar as ações em campo. Como também o Volta Redonda, montado por Rogério Corrêa no 4-3-3, iria priorizar a marcação para, se possível, tentar surpreender no contra-ataque.