Flamengo revela fratura de cartilagem no joelho de Luiz Araújo: cirurgia e dois meses fora

O técnico Tite continua acumulando notícias ruins no Flamengo. Além de ver a equipe ceder a igualdade ao Vasco no fim do jogo pelo Brasileirão, o treinador perdeu mais um jogador por lesão. O atacante Luiz Araújo teve uma fratura de cartilagem no joelho direito detectada, terá de passar por artroscopia e se torna desfalque por até dois meses.

O atacante já vinha substituindo Everton Cebolinha e acusou o problema bem no começo do clássico, ao sofrer falta de Lucas Piton e sentar no gramado do Maracanã cabisbaixo. Ele saiu com apenas 16 minutos para a entrada de Arrascaeta - o uruguaio seria preservado para o jogo com o Peñarol, quinta-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no DM rubro-negro", informou o clube.

O problema tira o atacante de ação nos dois próximos mata-matas do Flamengo, diante do Peñarol, nas quartas de final da Copa Libertadores (quinta-feira e dia 26) e das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians (dias 2 e 9 ou 17 de outubro).

"Deus no controle. Eu confio em ti", escreveu o atacante em seu Instagram. Muitos torcedores desejaram força a Luz Araújo e houve quem brincasse que emprestaria o joelho para o atacante poder atuar normalmente.