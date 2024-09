Lamine Yamal faz 2, Barcelona goleia Girona e continua com 100% no Campeonato Espanhol

O Barcelona vem atropelando seus adversários no Campeonato Espanhol e se firmando como o grande candidato ao título. Neste domingo, com mais uma grande atuação do jovem Lamine Yamal, autor de dois gols, goleou o Girona por 4 a 1, no estádio Montilivi, pela quinta rodada.

Com o resultado, o Barcelona lidera de maneira isolada, com 15 pontos, quatro a mais que Real Madrid e Villarreal. O Girona cai para a sétima posição, com sete. O time comandado pelo técnico Hansi Flick, que substituiu o ídolo Xavi, tem 16 gols marcados, uma média superior a três gols por partida.

Mesmo fora de casa, o Barcelona controlou as ações do primeiro, com 62% da posse de bola, mas não chegou a criar tantas oportunidades de gol. Em falha de David López na saída de jogo, Lamine Yamal fez o desarme na área e finalizou bem para abrir o placar aos 30. Sete minutos depois, a bola sobrou no pé esquerdo do craque de 17 anos, que finalizou de pé esquerdo acertando o cantinho do goleiro Gazzaniga para ampliar o placar.

Apesar de ir para o intervalo em vantagem, o Girona criou algumas oportunidades e poderia ter jogado uma pressão sobre o Barcelona. Aos 43, o time mandante teve um pênalti marcado a seu favor, mas acabou sendo anulado pela arbitragem após consulta ao VAR.

No segundo tempo, o Barcelona foi fatal. Logo no primeiro minuto, Koundé deu um lindo cruzamento para Dani Olmo. O meia invadiu a área pela direita e acertou um lindo chute cruzado para fazer 3 a 0. Lewandowski também criou, mas parou na defesa do goleiro Gazzaniga.

O domínio do Barcelona continuou. Aos 18, Pedri recebeu de Marc Casadó, invadiu a área, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. O gol de honra do Girona saiu aos 34. Portu fez uma linda jogada pela direita e rolou para Stuani diminuir, mas já era tarde para qualquer tipo de reação.

Ainda neste domingo, o Celta Vigo derrotou o Valladolid por 3 a 1, no Balaídos, e chegou aos nove pontos, com uma campanha surpreendente. De quebra, deixou o seu adversário com quatro, muito próximo da zona de rebaixamento.