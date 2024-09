Jamal Lewis exalta 'sucesso internacional' do São Paulo e diz como gosta de jogar

Fã do futebol brasileiro, ele encara o seu novo ciclo como um desafio. "Sou fã do futebol brasileiro desde garoto. E se você ama o futebol brasileiro, ama o São Paulo. É o clube de maio sucesso internacional. Espero vencer mais troféus", afirmou o jogador.

Com 41 pontos, o São Paulo ocupa o sexto lugar no Campeonato Brasileiro e vem de derrota para o Fluminense na última rodada. Na Libertadores, o clube terá pela frente dois confrontos diante do Botafogo por uma vaga nas semifinais do torneio.

Por fim, na Copa do Brasil, a equipe paulista acabou sendo superada pelo Atlético-MG por 1 a 0 no primeiro encontro da fase de quartas de final, no MorumBis. A partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, acontece em Belo Horizonte, e o São Paulo necessita de um triunfo por dois gols de vantagem para seguir na competição.