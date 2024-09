Aníbal Moreno valoriza calendário enxuto em sequência do Palmeiras: 'Grupo focado'

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira após ter vencido o Athletico-PR por 2 a 0 no domingo, em Curitiba. Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. Abel Ferreira aprimorou a marcação e a aproximação na atividade.

Entregue ao departamento médico, o zagueiro Vitor Reis foi liberado e iniciou o processo de transição física. Já o goleiro Marcelo Lomba fez tratamento de uma pubalgia no Núcleo de Saúde e Performance.

Com 47 pontos, e na terceira colocação, o Palmeiras é o terceiro colocado na classificação atrás do Fortaleza (47) e do líder Botafogo (50). O próximo compromisso do clube pelo Nacional é no dia 15 de setembro (domingo), quando recebe o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada.