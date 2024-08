Corinthians visita Juventude pela Copa do Brasil, ainda de olho no Brasileirão

Corinthians e Juventude começam a decidir a vaga na semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O time de Ramón Díaz, mais uma vez, vai para uma disputa em mata-mata mais preocupado com a situação no Brasileirão, em que está na zona de rebaixamento.

A situação também é turbulenta nos bastidores. Um grupo de 90 conselheiros protocolou um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Enquanto o Corinthians continua o calendário, as etapas do processo andam nas instâncias do clube.

Em campo, a expectativa é que Ramón Díaz monte um time diferente do que perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza no domingo, mesmo sem desfalques. Os dois novos reforços, Héctor Hernandez e José Martínez, já podem aparecer na escalação.

A expectativa é maior para o primeiro, por atuar como centroavante. É justamente no ataque que o Corinthians tem os principais problemas desde o começo do ano. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, foram apenas 30 gols em 24 jogos. Na Copa do Brasil, são nove em seis partidas.

O assunto foi comentado pelo técnico Ramón Díaz após a última derrota. "Tivemos atacantes com muitíssimas chances de gol. O que gera o grupo, o que gera a equipe. Isso que nos dá confiança, não tranquilidade. Estamos preocupados porque essa parte que a equipe gera, as situações foram muito claras. Muito claras para resolvermos e não conseguimos resolver."

Os últimos cinco compromissos somam formações ofensivas diferentes utilizadas pela comissão técnica. A única que se repetiu foi a dupla Thalles Magno e Pedro Raul. Em outra ocasião, os dois estiveram juntos de Giovane. O camisa 17 também apareceu em dupla com Igor Coronado. Pedro Henrique e Ángel Romero compuseram o ataque uma vez.

As decisões contra o Juventude são atravessadas pelo duelo contra o Flamengo, no Brasileirão, no domingo. Esse pode ser mais um motivo para que Ramón Díaz opte por modificar a equipe. Os mais experientes Fagner e Gustavo Henrique devem pintar no time que entrará em campo.

Do outro lado, o Juventude conta com a força que tem apresentado jogando no Alfredo Jaconi. Pela Copa do Brasil, a equipe ainda não perdeu em casa, com três vitórias e três empates. Em toda temporada, foram apenas duas derrotas em Caxias do Sul.

O time vive uma situação mais confortável no Brasileirão, na 12ª posição, seis pontos acima da zona de rebaixamento. O clube tem mais tranquilidade para se voltar totalmente à Copa do Brasil nesta semana, com ambição de construir o resultado no primeiro jogo e ficar mais próximos dos R$ 4 milhões pagos para quem avançar à semifinal.

O técnico Jair Ventura já contará com o reforço do volante Ronaldo, ex-Flamengo anunciado nesta semana. Entretanto, é difícil que ele inicie jogando, já que o treinador deve manter a equipe considerada titular, incluindo o veterano Nenê. O centroavante Ronie Carillo, equatoriano contratado nesta janela, comandará o ataque. Em seis jogos, ele marcou apenas uma vez, na vitória contra o Botafogo, no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CORINTHIANS

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Oyama e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronnie Carillo. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Ryan, Charles, Igor Coronado e Hugo; Pedro Henrique e Giovane. Técnico: Ramón Díaz.

ARBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).