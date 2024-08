Palmeiras x São Paulo tem briga, empurrões e tapas no campo após apito final

O clássico entre Palmeiras e São Paulo foi tenso. Depois que o juiz Raphael Claus apitou o fim do duelo pelo Brasileirão, que teve o time alviverde como vencedor por 2 a 1, jogadores de ambas equipes iniciaram uma confusão generalizada, com empurrões e socos.

O incidente ainda contou com a atuação dos seguranças dos dois clubes. A Polícia Militar teve de interferir para acalmar os ânimos. A partida ainda ficou marcada pela saída de Patryck, que teve de ser retirado de ambulância após cair com o rosto no chão e ficar desacordado por alguns minutos.

"Confusão vai ter, é um clássico. Ninguém quer perder. No final, ele (Claus) não deu a falta no Calleri, acabou dando a falta aqui próximo do último gol. Acontece, já passou. Descansar e focar na quinta-feira", disse Wellington Rato, jogador do São Paulo.

"Todo mundo mora aqui perto, todo mundo se vê no dia a dia. Tem uns que querem fazer uma graça porque está jogando na casa deles. Quer fazer graça para a torcida, aí no outro dia se encontra no prédio. E aí? Pode gerar uma confusão maior. É manter o respeito, saber aproveitar a vitória, mas não faltar com respeito ao adversário", completou o meia tricolor.

A briga teve o começo plantado ainda durante a partida. Luciano provocou a torcida do Palmeiras quando empatou a partida e comemorou chutando a bandeirinha de escanteio, com o símbolo do Palmeiras.

O gesto foi 'retribuído' após confirmada a vitória palmeirense por um gandula, que comemorou diante do banco são-paulino.