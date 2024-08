Quem são os 'vovôs' do skate que foram à pista na Olimpíada de Paris?

Outra história que ficou conhecida no Japão foi quando ele lembrou a passagem pelo Pantanal, no Brasil, e teve problemas com o carro atolado. Dallas buscava madeiras para calçar os pneus e tentar sair dali. Segundo sua história, foi aí que enfrentou (e sobreviveu) uma onça pintada.

O ciclo olímpico de Dallas envolveu uma viagem ao Peru. Lá, ele conta ter enfrentado "dragões", mas não como no caso da onça. Os animais míticos foram parte da experiência do skatista com ayahuasca, uma bebida tradicional de povos originários da América Latina, feita à base de plantas usada para cura, rituais e conhecida também pelos "poderes psicodélicos".

"Eu vi dragões! Eu estava voando com dragões. Eu estava debaixo d'água com os dragões. Eu estava deitado tomando sol com os dragões, avançando", contou à agência de notícias Associated Press.

Ele foi a Paris mais pelo divertimento, já que foi eliminado na preliminar com nota 33,83. Desde 2002, Dallas trabalha em uma ONG que ele mesmo fundou, a Indigo Youth Movement, com objetivo de construir pistas de skate na África do Sul. "É tudo sobre conexões, comunidade, entender e aceitar. Se você tiver isso, a chance de crescer vai além do skate."

Andrew MacDonald é personagem de "Tony Hawk" e octocampeão do X Games

O único skatista que é mais velho que Dallas em Paris-2024 é o britânico Andrew Macdonald, de 51 anos. Ele tem oito títulos de X Games nas duplas verticais, junto da lenda Tony Hawk, entre 1996 e 2002. O veterano está na primeira Olimpíada.