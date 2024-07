Ana Luiza Caetano, do tiro, será 1ª atleta do Brasil a competir em Paris-2024: 'Tudo especial'

Pela primeira vez na história, em Paris-2024, as mulheres vão ser maioria na delegação brasileira que vai disputar uma edição olímpica (56%). E diante desse contexto, o Brasil vai ter como primeiro competidor, a atleta Ana Luiza Caetano, do tiro com arco. A sua estreia acontece nesta quinta-feira, às 4h30 (horário de Brasília), na véspera da cerimônia de abertura.

Num misto de emoção com ansiedade, Ana Luiza, de 21 anos, disse entender o "momento histórico" que está protagonizando e confessou estar curtindo cada detalhe, já que essa é a sua primeira participação em uma Olimpíada.

"Tudo especial. Eu estar aqui fazendo parte dessa história, ser uma delas. E espero representar bem as mulheres e o Brasil. Quero abrir (a participação) com chave de ouro", afirmou a atleta.

Ana Luiza, que divide o quarto na Vila Olímpica com a tenista Beatriz Haddad Maia, comentou que as Olimpíadas sempre fizeram parte de sua vida antes mesmo de se tornar atleta. "Assisti a muitas mulheres que estão aqui competindo, cresci torcendo por várias delas", declarou.

Em Paris-2024, a competidora brasileira vai estar em ação na prova de ranqueamento do recurvo individual, que serve de classificatória para as fases seguintes. Além da importância para a prova individual, um bom desempenho da atleta (incluindo também Marcus D'Almeida) é valioso para a competição das duplas mistas.

Em fase final de preparação, Ana treinou, nesta quarta-feira, na Esplanade des Invalides. "O campo, os alvos, tudo está muito bem preparado. Então, quero concretizar logo esse sonho de estar competindo", disse.