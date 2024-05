Carille mescla juventude e experiência e aposta em Giuliano para liderar Santos na Série B

O técnico Fábio Carille vem fazendo o Santos deslanchar neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Com o grupo na mão, seu grande trunfo tem sido potencializar as atuações de Giuliano. Além de principal armador da equipe, ele também vem aparecendo como finalizador.

Homem de confiança do treinador, Giuliano está atuando mais encostado no centroavante. Mais próximo da área adversária, as chances de marcar estão aparecendo. E neste começo de campeonato, ele surge como artilheiro da equipe com três gols.

"Tenho escalado o Giuliano na posição onde ele se sente melhor. Sei que gosta de atuar perto do camisa 9, pelo meio. Trabalha com poucos toques para finalizar. Ali sabemos que pode render bem", afirmou Fábio Carille.

A Série B, aliás, tem sido uma chance de o jogador ter uma sequência. No Paulista, após se destacar nas primeiras rodadas, Giuliano sofreu uma lesão na panturrilha que o deixou fora da equipe por um bom tempo. Agora, com esta sequência, o atleta de 33 anos volta a ter destaque.

Mas condicionar o bom momento da equipe à boa fase de Giuliano é simplificar a questão. Ciente do que pode extrair do elenco, Carille vem unindo juventude e experiência para levar o Santos a ser mais eficiente. O principal exemplo disso é a evolução do jovem JP Chermont, de apenas 18 anos.

Eficiente no apoio, ele foi uma importante alternativa ofensiva na vitória de 4 a 0 sobre o Brusque. "É jovem e tem um potencial muito grande. Tenho toda tranquilidade e confiança quando o coloco em campo. Está totalmente adaptado ao grupo", comentou Carille.

Com 15 pontos em seis rodadas, o Santos lidera a classificação de forma isolada da Série B. O time volta a campo na sexta-feira, e encara o América-MG, em Belo Horizonte, disposto a se manter na primeira colocação.