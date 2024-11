Transmissão ao vivo de Real Sociedad x Barcelona: veja onde assistir

Real Sociedad e Barcelona se enfrentam hoje (10), às 17h (de Brasília), no Anoeta, em San Sebastián (ESP), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma)

O Barcelona lidera a competição com 33 pontos e iniciou a rodada com nove a mais que o vice-líder Real Madrid. Já a Real Sociedad está na 11ª colocação, com 15 pontos.