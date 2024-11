Carlos Prates acumula mais de R$ 1 milhão com quatro bônus seguidos no UFC em 2024

Em menos de um ano de casa no Ultimate, Carlos Prates já se tornou um dos nomes mais comentados dentro da categoria dos meio-médios (77 kg). E não é para menos. Afinal de contas, são quatro vitórias e quatro nocautes em suas aparições no octógono mais famoso do mundo até aqui - sendo a mais recente delas no UFC Vegas 100 do último sábado (9). E como não poderia deixar de ser, seu desempenho esportivo fora da curva tem lhe gerado um belo retorno financeiro. Se considerada somente a quantia faturada em 'bônus' de Performance da Noite, o lutador brasileiro já embolsou mais de R$ 1 milhão.

Isso porque em todo evento o UFC premia os lutadores que mais se destacam em cada card com uma quantia de 50 mil dólares (R$ 286 mil). E como brilhou nos quatro combates que realizou até aqui, Carlos Prates foi contemplado em todas as oportunidades, embolsando, assim, 200 mil dólares (cerca de R$ 1,1 milhão). A quantia, porém, não representa a renda total recebida pelo striker no período, que também recebe suas bolsas fixas somente por competir nos shows acordados da empresa.

"Vamos! Car***! Eu não viajo mais (por menos de 50 mil). Se não for para fazer dinheiro, eu nem vou mais(risos)", brincou o striker de Taubaté (SP), assim que soube da notícia de mais um bônus no UFC (veja abaixo ou clique aqui).