Martinelli marca, mas Arsenal cede empate ao Chelsea no Campeonato Inglês

O Chelsea arrancou um empate por 1 a 1 com o Arsenal neste domingo, no Stamford Bridge, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Martinelli abriu o placar para o time visitante, enquanto Pedro Neto deixou tudo igual.

Ambos os times continuam colados, com 19 pontos. O Chelsea é o terceiro, logo à frente do Arsenal. A dupla está atrás apenas de Liverpool, com 28, e Manchester City, 23. Nottingham Forest, em quinto, e Brighton, em sexto, também têm 19.

Com o resultado, o Arsenal aumentou o tabu sobre o rival, que não perde o clássico desde 2021. Neste período, eles se enfrentaram em seis oportunidades, com quatro vitórias e dois empates.

Já Martinelli chegou ao seu terceiro gol pelo Arsenal no Campeonato Inglês. No total, ele tem cinco participações para gols, já que contribuiu também com duas assistências. Ele foi convocado por Dorival Júnior para os próximos compromissos da seleção brasileira após a lesão de Rodrygo, cortado.

O Chelsea começou a partida pressionando o Arsenal. Com dois minutos, Palmer recebeu na entrada da área e arriscou o chute, mas o goleiro Raya fez grande defesa. Depois, Pedro Neto avançou e cruzou para Madueke, de cabeça mandar para fora. A melhor chance dos donos da casa foi na cabeçada de Gusto, que quase embaixo do gol, acabou errando o alvo.

O Arsenal melhorou na partida. Aos 26 minutos, após bate-rebate, a bola sobrou para Martinelli, que bateu cruzado, mas Sánchez fez boa defesa. Com 31, Havertz recebeu na entrada da área pelo lado direito de ataque, e chutou para o gol. Só que o atacante estava em posição irregular. Ao ser checado no VAR, o árbitro anulou o que seria o primeiro gol da partida.

No segundo tempo, o Arsenal começou melhor e chegou ao gol aos 20. Após cruzamento de Odegaard, Gabriel Martinelli completou para o fundo das redes. O brasileiro comemorou de forma efusiva e deu uma ‘injeção' de adrenalina no time visitante, que poderia ter feito o segundo com Timber. O arremate foi pela linha de fundo.

O Chelsea, no entanto, conseguiu dar uma resposta imediata. Pedro Neto recebeu de Enzo e acertou um bonito chute de fora da área para superar Raya. O time da casa, inflamado pela torcida, conseguiu fazer o segundo com Nicolas Jackson, mas o lance acabou anulado pela arbitragem, que anotou impedimento.

Nos minutos finais, o Arsenal voltou a atacar, mas não conseguiu se colocar novamente à frente do marcador, fato que irritou o técnico Mikel Arteta. Ele chegou até se jogar no chão em uma oportunidade perdida pela equipe visitante.

O Arsenal volta a campo no dia 23 de novembro, às 12h, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Nottingham Forest, no Emirates Stadium. No mesmo dia, às 9h30, o Chelsea visita o Leicester, no King Power Stadium.