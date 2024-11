Renato Aragão no Teleton: ator foi cortado da Globo há 4 anos; entenda

Renato Aragão foi um dos destaques do Teleton, exibido no SBT neste sábado (9). O humorista chegou a chorar quando recebeu aplausos do auditório. Ele deixou a Globo há quatro anos e ficou de fora do Criança Esperança deste ano.

O que aconteceu

Renato, o eterno Didi Mocó, foi um dos idealizadores do Criança Esperança. Ele apresentou boa parte das edições do programa, que foi ao ar pela primeira vez em 1986 com a iniciativa de mobilizar os brasileiros em torno de ações de solidariedade por meio de doações.

O humorista parou de fazer parte do Criança Esperança depois do fim de seu contrato com a Globo. Depois de 44 anos na emissora, o veterano não renovou seu contrato em 2020.