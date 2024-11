Sub-13 do São Paulo vence o Santos e abre vantagem na semifinal do Paulista

? TNT e YouTube Paulistão #MadeInCotia #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lboz5idacx

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 10, 2024

Outras categorias

Ainda neste domingo, o time sub-14 do São Paulo ficou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, em Guarulhos, também pela ida da semifinal do Campeonato Paulista. A partida de volta também será domingo, mas um pouco mais tarde, às 10h40, em Cotia.

Quem também entrou em campo neste domingo foi a equipe sub-11, que venceu o Tanabi por 3 a 0, em Votuporanga, pela ida das oitavas de final do Paulistão da categoria. A volta acontece no próximo domingo, às 14h, no CFA Laudo Natel.

Ainda neste domingo, às 20h, o sub-20 enfrenta o Novorizontino pela decisão do Paulistão. O palco do duelo será o Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).