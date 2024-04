Estreante brasileiro embolsa R$ 255 mil por 'Performance da Noite' no UFC Vegas 91

Realizado neste sábado (27), o UFC Vegas 91 contou com quatro nocautes nas seis lutas do card principal. Como prêmio, a entidade decidiu recompensar o quarteto de atletas que venceram pela via rápida - entre eles o brasileiro Jhonata Diniz - com o bônus de 'Performance da Noite', que rendeu 50 mil dólares (cerca de R$ 255 mil) extras para cada um.

Oriundo do kickboxing, Jhonata estreou com vitória no Ultimate neste sábado. Depois de sofrer com o antijogo do adversário, o americano Austen Lane, no primeiro round, o striker brasileiro deu a volta por cima na segunda etapa e aplicou um nocaute devastador para iniciar sua trajetória no principal evento de MMA do planeta com o pé direito.

Demais ganhadores do bônus

Além do brasileiro, outros três lutadores embolsaram o bônus de 50 mil dólares por suas performances no UFC Vegas 91. Protagonista da luta principal, Alex Perez, ex-desafiante ao cinturão dos moscas (57 kg), nocauteou o mineiro Matheus Nicolau e deve se aproximar novamente do top 5 da divisão.